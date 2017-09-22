В Україні з початку року почали пекти менше хліба

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в січні-серпні 2017 року склало 697 тисяч тонн, що на 7,2% менше, ніж за аналогічний період 2016 року, повідомила Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, у серпні цього року було вироблено 89,7 тисячі тонн хліба, що на 0,1% менше, ніж у попередньому місяці, і на 7,4% менше, ніж у серпні 2016 року.

Обсяг виробництва борошна за вказаний період становить 1,24 мільйона тонн, що на 0,6% менше показника за січень-серпень минулого року. При цьому в серпні поточного року обсяг виробництва даної продукції становить 172 тисячі тонн, що на 14,2% більше липневого показника та на 4,9% менше, ніж було вироблено в серпні минулого року.

Держстат відзначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в 2016 році становить 1,12 мільйона тонн, що на 7,1% менше показника за 2015 рік. При цьому обсяг виробництва борошна в 2016 році скоротився на 4,8% – до 1,94 мільйона тонн.