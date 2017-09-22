Гройсман обіцяє 20 мільярдів на підтримку аграрного сектора

Україна наступного року зможе направити більш як 20 млрд грн на підтримку аграрного сектора, при цьому пріоритетними напрямками стануть підтримка дрібних і середніх сільгоспвиробників і розвиток тваринництва, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в парламенті.

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"Акцент бюджету 2018 року - це безпрецедентна підтримка аграрних виробників, причому малих і середніх. Ми будемо вводити реальну підтримку українського фермерства, будемо відновлювати тваринницький комплекс країни, і ви побачите, що ми зможемо разом з вами туди залучити більше 20 млрд грн вже в наступному році", - сказав прем'єр.

Гройсман не уточнив джерела цієї фінансової допомоги.

Згідно з проектом державного бюджету на 2018 рік, витрати на аграрну галузь у наступному році зростуть на 16% - до 7,3 млрд грн. Так, уряд пропонує виділити 1 млрд грн на реалізацію програми підтримки українського фермерства. Крім того, Кабмін планує направити 2 млрд грн на виплату бюджетних дотацій українським сільгоспвиробникам, які займаються насамперед рослинництвом, тваринництвом і ягідництвом. Ще 1 млрд грн піде на реалізацію програми компенсації аграріям 20% вартості придбаної сільськогосподарської техніки українського виробництва. Також Кабмін планує виділити 2,3 млрд грн на стимулювання українського тваринництва.

Україна є одним з провідних виробників сільськогосподарської продукції у світі. Аграрний комплекс формує 12% ВВП України. Однак, як неодноразово підкреслював прем'єр-міністр, потенціал українського аграрно-промислового комплексу є набагато більшим, у тому числі - за рахунок розвитку фермерства.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства України, у 2017 році на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,4 млрд грн, що у 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Норма про виділення 1% аграрного ВВП закріплена в Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки.