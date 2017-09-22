На Херсонщині зафіксували новий спалах чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Херсонській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Читайте такожЧума свиней в Україні: карантин діє в 21 населеному пункті 11 областей

Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували загибель заражених свиней в підсобному господарстві в селі Бехтери.

Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями. Госпродпотребслужба не уточнює кількість заражених тварин.

У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Згідно з даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 109 спалахів АЧС. Загалом з 2012 року і станом на 22 вересня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 257 спалахів АЧС в 23 областях.

Як повідомляв УНІАН, уряд пропонує у 2018 році в 6 разів збільшити фінансування Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів для боротьби з небезпечними вірусними захворюваннями тварин, зокрема, африканською чумою свиней (АЧС). Таким чином, фінансування протиепізоотичних заходів наступного року зросте до 687,2 мільйона гривень з 113,7 мільйона гривень 2017 року.

Згідно з даними голови відомства Володимира Лапи, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становить понад 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

За підсумками 2017 року голова Госпродпотребслужбы Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС.