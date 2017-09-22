В Україні продовжує дорожчати м'ясо: як змінилися ціни

Ціни на яловичину на українському ринку за останній місяць зросли на 3,5% і становили близько 111 грн за кілограм, повідомила прес-служба асоціації «Українська аграрна конфедерація» (УАК).

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«Так, на сьогодні 1 кг яловичини в Україні коштує майже 111 грн, що на 1,04% більше, ніж 10 днів тому. Якщо ж порівняти з аналогічним періодом серпня, то зростання цін становить 3,5%», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, курятина також подорожчала. За період з 11 вересня по 20 вересня вона виросла в ціні на 0,5%, і тепер кілограм можна купити в середньому за 55,31 грн. Порівняно з аналогічною датою минулого місяця курятина подорожчала на 3,9%.

Згідно з повідомленням, за останні 10 днів ціни на свинину стабілізувалися і майже не змінилися і становлять 104,17 грн за кілограм. Однак порівняно з серпнем цей продукт подорожчав на 5,2%.

Прес-служба додала, що рекордсменом зі зростання цін на м'ясному ринку стало сало, що подорожчало за останні 10 днів на 4,3%, а порівняно з аналогічною датою минулого місяця - на 15,8%, до 49,6 грн за кілограм.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв, що уряд запропонує рішення, як дасть змогу знизити ціни на м'ясо.

За даними представників роздрібних мереж, закупівельна ціна на куряче м'ясо упродовж останніх двох місяців зросла в середньому на 25%. Причиною такого подорожчання стало стрімке зростання споживчого попиту на курятину у зв'язку з тим, що ціна на цей вид м'яса більш доступна порівняно з вартістю свинини і яловичини.

Як зазначав директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook, ціни на курятину в Україні вже перевищують європейські.

Наразі Антимонопольний комітет України займається дослідженням причин зростання цін на ринку курятини і наявності порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Тим часом ціни на червоне м'ясо також стрімко ростуть. За даними асоціації «Свинарі України», закупівельні ціни на свинину в живій вазі щотижня збільшуються в середньому на 3%, з початку вересня цей показник виріс на 1-2 грн за кілограм.