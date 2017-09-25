В Україні скоротилося виробництво свинини та яловичини

Обсяг виробництва свіжої або охолодженої свинини в Україні в січні-серпні 2017 року становить 163 тисячі тонн, що на 4,2% менше, ніж за аналогічний період 2016 року, повідомила Державна служба статистики.

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Виробництво даного виду продукції в серпні зросло порівняно з липнем на 6,7%, а порівняно з серпнем 2016 року знизилося на 12,9% і склало 21,5 тисячі тонн.

Обсяг виробництва свіжої або охолодженої яловичини в січні-серпні знизився порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 4,3% - до 34,3 тисячі тонн. Даний показник у серпні склав 4,6 тисячі тонн. Це на 9,5% більше порівняно з обсягом виробництва липня і на 30,3% менше порівняно з обсягом виробництва серпня минулого року.

Виробництво свіжого чи охолодженого м'яса птиці в країні в січні-серпні 2017 року зросло на 16,6% порівняно з аналогічним періодом 2016 року і становить 549 тисяч тонн. При цьому за серпень показник виробництва свіжого м'яса птиці становить 58,3 тисячі тонн, що на 0,9% менше обсягу виробництва в липні цього року і на 1,5% більше показника в серпні минулого року.

Також у січні-серпні 2017 року українські аграрії виробили 9,8 тисячі тонн замороженої свинини, що на 21% більше, ніж у січні-серпні минулого року. У серпні обсяг виробництва цієї продукції становив 1,2 тисячі тонн, що на 1,8% більше показника за липень цього року і на 51,6% більше, ніж у серпні минулого року.

Виробництво замороженої яловичини в країні в січні-серпні цього року зросла на 25,1% порівняно з аналогічним показником минулого року – до 8,9 тисячі тонн. Обсяг виробництва в серпні склав 1,3 тисячі тонн, що на 12,5% більше порівняно з обсягом виробництва липня і на 34,2% порівняно з обсягом виробництва серпня минулого року.

Виробництво замороженого м'яса птиці в січні-серпні 2017 року склало 128 тисяч тонн, що на 21,6% менше, ніж у січні-серпні 2016 року. У серпні цей показник становить 15 тисяч тонн, що на 3,7% менше, ніж у липні цього року, і на 17,1% менше, ніж у серпні 2016 року.

Крім того, в Держстаті повідомили, що виробництво ковбасних виробів у звітному періоді зросла порівняно з січнем-серпнем минулого року на 5,7% - до 160 тисяч тонн. У серпні цей показник становить 23,6 тисячі тонн, що на 8,3% більше липневого обсягу виробництва і на 11% - від показника за серпень 2016 року.

У Держстаті зазначають, що зазначені дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2016 році виробництво свіжої чи охолодженої свинини зросло на 3,9% порівняно з 2015 роком – до 256 тисяч тонн, яловичини – на 22,5%, до 59,4 тисячі тонн, а м'яса птиці – на 5,1%, до 746 тисяч тонн.