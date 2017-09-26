Україна збільшила експорт олійних культур в 1,7 раза

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 – червень 2018) експортували 1,32 мільйона тонн олійних культур, що в 1,7 рази перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, експорт ріпаку за звітний період також продемонстрував позитивну динаміку і зріс порівняно з аналогічним періодом 2016-2017 МР в 2,1 рази – до 1,2 мільйона тонн.

Загалом, за даними Держпродспоживслужби, станом на 26 вересня Україна експортувала вже понад 10 мільйонів тонн зернових культур, зокрема 5,6 мільйона тонн пшениці (у тому числі продовольчої - майже 3 мільйони тонн і фуражної майже 2,7 мільйона тонн), ячменю - майже 3 мільйони тонн, кукурудзи - 1,18 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, аграрії в 2016-2017 МР експортували 43,8 мільйона тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6%, до 6,4 мільярда доларів.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні був зафіксований в 2015-2016 МР на рівні 39,4 мільйона тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.