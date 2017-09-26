Державний "Укрспирт" хоче експортувати свою горілку до Німеччини
На даний час держпідприємство готує до відправки першу партію горілки.
Державне підприємство "Укрспирт", монополіст на українському ринку спирту, має намір найближчим часом почати експорт горілки власного виробництва на ринок Німеччини, повідомила прес-служба держпідприємства.
Читайте такожВ Україні продовжує скорочуватися виробництво горілки та коньяку
"Зараз основним завданням нашого підприємства є відновлення його експортного потенціалу, і горілка ТМ "Старожитня" є першим важливим кроком на цьому шляху. Це перша горілка державного виробництва, яка виходить на європейський ринок", - цитує прес-служба тимчасово виконуючого обов'язки голови "Укрспирту" Юрія Лучечко.
Згідно з повідомленням, в даний час держпідприємство готує до відправки першу партію горілки.
Прес-служба додала, що європейський партнер, з яким держпідприємство домовилося про експорт власного продукту, відзначив якість українського спирту і висловив бажання вести переговори про його постачання на ринки Італії і Франції.
Як повідомляв УНІАН, за даними президента Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолія Кінаха, українські заводи, що входять до складу "Укрспирту", за останні десять років скоротили виробництво спирту втричі – до близько 11 мільйонів декалітрів, тоді як експорт цієї продукції знизився вдесятеро і становить 1,2 мільйона дал.
У 2016 році "Укрспирт" отримав 97,1 мільйона гривень чистого прибутку проти 84 мільйонів гривень чистого збитку в 2015 році. При цьому вартість виробленої державним підприємством продукції в 2016 році збільшилася на 39,8 мільйона гривень порівняно з 2015 роком - до 1,822 мільярда гривень.
Міжнародний валютний фонд вимагає від України якнайшвидшого приватизацію "Укрспирту", проте підприємство досі знаходиться в списку заборонених до приватизації. Рішення про виключення держкомпаній з цього списку приймає Верховна Рада. Кабмін подав відповідну ініціативу на початку травня минулого року, але парламент ще не ухвалив рішення з цього питання. Приблизні доходи від приватизації спиртзаводів в Украиине складуть близько 5-6 мільярдів гривень, а тіньовий обіг спирту скоротиться до 10% з нинішнього показника в 46%.
Державне підприємство "Укрспирт" було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу мали увійти 76 спиртзаводів, проте поки на баланс підприємства передано 41 завод.