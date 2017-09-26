Державний "Укрспирт" хоче експортувати свою горілку до Німеччини

Державне підприємство "Укрспирт", монополіст на українському ринку спирту, має намір найближчим часом почати експорт горілки власного виробництва на ринок Німеччини, повідомила прес-служба держпідприємства.

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"Зараз основним завданням нашого підприємства є відновлення його експортного потенціалу, і горілка ТМ "Старожитня" є першим важливим кроком на цьому шляху. Це перша горілка державного виробництва, яка виходить на європейський ринок", - цитує прес-служба тимчасово виконуючого обов'язки голови "Укрспирту" Юрія Лучечко.

Згідно з повідомленням, в даний час держпідприємство готує до відправки першу партію горілки.

Прес-служба додала, що європейський партнер, з яким держпідприємство домовилося про експорт власного продукту, відзначив якість українського спирту і висловив бажання вести переговори про його постачання на ринки Італії і Франції.

Як повідомляв УНІАН, за даними президента Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) Анатолія Кінаха, українські заводи, що входять до складу "Укрспирту", за останні десять років скоротили виробництво спирту втричі – до близько 11 мільйонів декалітрів, тоді як експорт цієї продукції знизився вдесятеро і становить 1,2 мільйона дал.

У 2016 році "Укрспирт" отримав 97,1 мільйона гривень чистого прибутку проти 84 мільйонів гривень чистого збитку в 2015 році. При цьому вартість виробленої державним підприємством продукції в 2016 році збільшилася на 39,8 мільйона гривень порівняно з 2015 роком - до 1,822 мільярда гривень.

Міжнародний валютний фонд вимагає від України якнайшвидшого приватизацію "Укрспирту", проте підприємство досі знаходиться в списку заборонених до приватизації. Рішення про виключення держкомпаній з цього списку приймає Верховна Рада. Кабмін подав відповідну ініціативу на початку травня минулого року, але парламент ще не ухвалив рішення з цього питання. Приблизні доходи від приватизації спиртзаводів в Украиине складуть близько 5-6 мільярдів гривень, а тіньовий обіг спирту скоротиться до 10% з нинішнього показника в 46%.

Державне підприємство "Укрспирт" було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу мали увійти 76 спиртзаводів, проте поки на баланс підприємства передано 41 завод.