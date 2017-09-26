Цінники підуть вгору: експерт прогнозує подальше зростання цін на м'ясо та молоко

17:08, 26 вересня 2017
Агро
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Ціни на м'ясо-молочну продукцію до кінця року можуть зрости на 10-20%.

Ілюстрація REUTERS

Ціни на м'ясо-молочну продукцію в Україні до кінця поточного року можуть зрости на 10-20%, свинина буде лідером подорожчання м'ясної групі.

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Про це повідомив голова Асоціації фермерів і приватних землевласників України Іван Томич на прес-конференції.

«Молоко і м'ясо. Подорожчання однозначно слід очікувати. До 20 грудня ми будемо мати плюс у подорожчанні до сьогоднішнього періоду як мінімум 10%, а як максимум 20%, особливо що стосується м'ясної продукції», - зазначив експерт.

За його словами, найбільше зростання цін демонструє свинина, яка дорожчає у зв'язку зі спалахами АЧС (африканської чуми свиней), через податкові зміни і цінову політику в цілому.

Томич підкреслив, що протягом 2 років спостерігається скорочення поголів'я свиней до 20%, додавши, що негативних тенденцій у виробництві свинини слід очікувати і наступного року.

«Відповідно, ніхто не вкладає гроші, ніхто зараз серйозно не стартує в бізнес-планах на свинарство, і тому подібна тенденція спостерігатиметься і в 2018 році», - сказав експерт.

Також Томич уточнив, що ціни на м'ясо вгору тягне і курятина, ринок якої монополізований, а тому і утримує високі ціни. Виробництво яловичини, на думку експерта, в країні практично знищено.

Як повідомляв УНІАН, ціни на яловичину на українському ринку за вересень зросли на 3,5% і становили близько 111 грн за кілограм.

За період з 11 по 20 вересня курятина зросла в ціні на 0,5%, і тепер кілограм можна купити в середньому за 55,31 грн. У порівнянні з аналогічною датою минулого місяця курятина подорожчала на 3,9%.

До 20 вересня ціни на свинину стабілізувалися і майже не змінилися, становивши 104,17 грн за кілограм. Проте в порівнянні з серпнем цей продукт подорожчав на 5,2%.

Рекордсменом із зростання цін на м'ясному ринку стало сало, яке подорожчало за останні 10 днів на 4,3%, а порівняно з аналогічною датою минулого місяця - на 15,8%, до 49,6 грн за кілограм.

16 серпня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв, що уряд запропонує рішення, що дозволяють знизити ціни на м'ясо.

В даний час Антимонопольний комітет України займається дослідженням причин зростання цін на ринку курятини та наявності порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

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Теги: #зростання цін#інфляція в Україні#зростання цін на м'ясо