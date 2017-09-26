Хліб в Україні за рік подорожчав на 21%

Ціни на житньо-пшеничний хліб в Україні з вересня 2016 року по вересень 2017 року зросли на 20,9%, повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин на прес-конференції.

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«Ціни на борошно першого гатунку з вересня 2016 року по вересень 2017 року зросли на 12%, борошно житнє зросло в ціні на 4,5%, в той же час хліб пшеничний з борошна першого сорту подорожчав на 19% за рік, а хліб житньо-пшеничний – найбільш соціально орієнтований хліб подорожчав на 20,9%», - сказав Пендзин.

Він зазначив, що у вартості буханця хліба 50% займає борошно, все інше - це мінімальна заробітна плата, електроенергія і транспортні витрати.

«Ми повинні розуміти, що при зміні всіх цих складових ми будемо мати тенденцію зростання цін на хліб. І навіть за більш-менш стабільної ціни на борошно все одно ціни на цей продукт будуть зростати. Зараз ми можемо спостерігати, що кожен місяць хліб додає 1-1,5% до своєї ціни», - повідомив експерт.

Пендзин додав, що ця тенденція є трохи тривожною, враховуючи те, що держава з липня відмовилася від регулювання цін на соціальні продукти харчування, зокрема на хліб.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 1 липня набула чинності постанова Кабміну про скасування державного регулювання цін на продукти харчування.

Згідно з постановою, виробники не зобов'язані декларувати ціни на продовольчу продукцію, а також більше не змушені обґрунтовувати Держпродспоживслужбі необхідність зміни цих цін.

До соціальних товарів раніше відносили борошно, хліб простої рецептури, макаронні вироби вітчизняного виробництва з нетвердих сортів пшениці, крупи, цукор, яловичину, свинину з кістками, м'ясо птиці в тушках, ковбаси варені 1 сорту, молоко жирністю 2,5%, сметану жирністю 20%, масло вершкове жирністю 72%, сир жирністю 9%, яйця курячі, олію.