Чума свиней близько: на Рівненщині зафіксували новий спалах хвороби

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС) у селі Острів Дубенського району Рівненської області.

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Як повідомив начальник управління Держпродспоживслужби в Рівненській області Володимир Лазарчук, 26 вересня отримано лабораторне підтвердження захворювання АЧС двох тварин, які утримувалися в індивідуальному селянському господарстві села Острів.

У вогнищах захворювання вживають заходів з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Згідно з даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 111 спалахів АЧС. Загалом з 2012 року і за станом на 26 вересня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 259 спалахів АЧС в 23 областях.