Українські аграрії вже експортували майже 10 мільйонів тонн зерна

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 – червень 2018) станом на 27 вересня експортували 9,69 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 5,5 млн тонн, ячменю – близько 3 млн тонн, кукурудзи – 1,21 млн тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 79 тис. тонн борошна, з яких 78,6 тис. тонн становить пшеничне борошно і 0,4 тис. тонн – інші види цього продукту.

Раніше прес-служба Держпродспоживслужби з посиланням на дані департаменту фітосанітарної безпеки, контролю у сфері насінництва та розсадництва повідомляла, що експорт зернових з України з початку 2017-2018 МГ вже перевищив 10 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, аграрії в 2016-2017 МР, за попередніми оцінками, експортували 43,8 млн тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6%, до 6,4 млрд дол.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні був зафіксований в 2015-2016 МГ на рівні 39,4 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.