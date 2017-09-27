У Львівській області в прикордонній зоні з Польщею зафіксували спалах чуми свиней

У Львівській області вчора, 26 вересня, на кордоні Старосамбірського району з Польщею виявлено спалах небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС).

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА з посиланням на дані управління Держпродспоживслужби у Львівській області, 26 вересня в особистому селянському господарстві в селі Грозьово Старосамбірського району, яке розташоване на кордоні з Польщею, виявили спалах захворювання африканської чуми свиней.

Відповідно до результатів діагностичного дослідження патматеріалу від свиноматки, що загинула, фахівці встановили збудника африканської чуми свиней.

З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху АЧС сьогодні проходить засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Львівській облдержадміністрації.