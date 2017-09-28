Мінекономрозвитку очікує покращення показників сільгоспвиробництва

Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує зростання сільськогосподарського виробництва в 2017 році порівняно з минулим роком, незважаючи на скорочення виробництва у тваринництві і менший врожай.

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Про це йдеться в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Мінекономрозвитку.

«Очікується, що за підсумками 2017 року ситуація у сільськогосподарському виробництві покращиться в умовах нарощування темпів проведення збиральної кампанії за рахунок ярих культур, які зазнали менш негативного впливу складних погодно-кліматичних умов. Крім того, в тваринництві очікується уповільнення скорочення виробництва за рахунок поступового розширення попиту на внутрішньому і зовнішньому ринках збуту, проведення заходів з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС», - йдеться в матеріалі.

У той же час у міністерстві зазначили, що ризиком для темпів зростання сільгоспвиробництва можуть стати ескалація військового конфлікту на сході країни, несприятливі погодні умови під час проведення збиральної кампанії, а також нова хвиля розповсюдження захворювань тварин.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, зростання виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-серпні поточного року становило 0,4% порівняно з аналогічним періодом 2016 року. При цьому виробництво рослинницької продукції за перші вісім місяців цього року зросло на 1%, а тваринницької - скоротилося на 0,7%.