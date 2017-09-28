Експерти прогнозують скорочення експорту цукру на 35%

Експерти прогнозують, що поточному 2017-2018 маркетингового року (МР, вересень 2017 – серпень 2018) українські підприємства експортують близько 500 тисяч тонн цукру, тоді як у попередньому сезоні було встановлено рекорд за обсягами експорту цього продукту на рівні 767,3 тисячі тонн. Про це повідомила прес-служба асоціації цукровиробників "Укрцукор".

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Згідно з повідомленням, в попередньому маркетинговому році основним споживачем українського цукру стала Шрі-Ланка, яка імпортувала 112,2 тисячі тонн вітчизняного продукту на суму 56,7 мільйона доларів. Трійку лідерів замикають Грузія і Туреччина, які імпортували 47,9 тисячі тонн і 42,5 тисячі тонн цукру відповідно. Крім того, українські виробники здійснювали значні поставки в африканські країни. Так, Лівія імпортувала цукру на 21,4 мільйона доларів, Кот-Д'івуар – на 16,2 мільйона доларів, Єгипет – на 15,1 мільйона доларів.

За даними прес-служби, Україна змогла в 2016-2017 МР суттєво наростити обсяги експорту цукру за рахунок того, що на світовому ринку був дефіцит цієї продукції.

"Враховуючи те, що минулий маркетинговий рік був дефіцитним у світі, вітчизняні цукровари наростили поставки на зовнішні ринки. Так, у 2016-2017 МР українські виробники експортували рекордну кількість цукру - 767,3 тисячі тонн на суму 377,8 мільйона доларів та потрапили до топ-10 світового рейтингу експортерів цукру", - цитує прес-служба керівника аналітичного отелення асоціації Руслану Бутило.

Крім того, згідно з повідомленням, в попередньому сезоні відбулася суттєва переорієнтація ринків збуту вітчизняного продукту – український цукор купували навіть країни, які зазвичай споживали тростинний.

Як повідомляв УНІАН, українські цукрові заводи з початку поточного сезону цукроваріння, який стартував 30 серпня з запуском Томашпільського цукрового заводу, переробили 1,58 мільйона тонн цукрових буряків і виробили близько 202 тисяч тонн цукру.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, українські підприємства за попередній сезон цукроваріння (20 серпня 2016 - 11 січня 2017) експортували 344 тисяч тонн цукру, що в 33 рази більше, ніж за аналогічний період роком раніше. За цей період, як повідомляла асоціація "Укрцукор", вони переробили 13,7 мільйона тонн цукрових буряків, з якої справили 2,01 мільйона тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку 2017 року оцінюється в 1,54 мільйона тонн.

В 2015-2016 МР аграрії експортували 132,2 тисячі тонн цукру.