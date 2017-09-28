Споживання зернових в Україні щорічно скорочується на 3% - експерт

Внутрішнє споживання зернових культур в Україні щорічно скорочується в середньому на 3% у зв'язку зі скороченням чисельності населення і стагнацією тваринницького сектора, повідомила прес-служба агентства "АПК-Інформ".

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"За 5 останніх сезонів рівень внутрішнього споживання зернових і зернобобових культур скоротився на 15%, або в середньому на 3% щорічно", - повідомила прес-служба з посиланням на аналітика агентства Андрія Купченко.

Згідно з повідомленням, обсяг внутрішнього споживання зерна в 2017-2018 маркетинговому році (МР, липень 2017 – червень 2018) може досягти 23,8 мільйона тонн, що відповідає показнику попереднього сезону (23,7 мільйона тонн), але на 6% нижче, ніж у 2015-2016 МР (25,3 мільйона тонн).

"Очікувана відносна стабільність показника в поточному сезоні обумовлена активним експортом борошна і збереженням темпів переробки у зв'язку з цим", – цитує прес-служба Крупенка.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Максима Мартинюка, валовий збір зернових в поточному році в кілька разів перевищить потреби внутрішнього ринку та створить значний ресурс для виробництва й експорту продуктів з доданою вартістю.

Мінагропрод прогнозує урожай зернових в 2017-2018 маркетинговому році (МР, липень 2017 – червень 2018), в залежності від погодних умов, на рівні 60,2–63 мільйонів тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.