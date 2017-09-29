Українські заводи виробили вже понад 250 тисяч тонн цукру

Українські цукрові заводи з початку сезону цукроваріння, який стартував 30 серпня з запуском Томашпільського цукрового заводу, переробили 1,93 мільйона тонн цукрових буряків і виробили близько 254,3 тисячі тонн цукру.

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Як повідомила прес-служба асоціації цукровиробників "Укрцукор", всього станом на 29 вересня в Україні запрацював 31 цукровий завод з прогнозованих 46.

Раніше прес-служба зазначала, що в поточному році сезон цукроваріння стартував пізніше через несприятливі погодні умови, які вплинули на розвиток цукрових буряків.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією асоціації "Укрцукор", українські цукрові заводи за минулий сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, переробили 13,7 мільйона тонн цукрових буряків, з якої справили 2,01 мільйона тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 мільйона тонн.

У 2016 році виробництво цукрової сировини збільшилося порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру – на 40%.