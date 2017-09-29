Українські аграрії намолотили понад 40 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії до 29 вересня 2017 року намолотили 40,3 мільйона тонн зернових і зернобобових культур з площі 10,5 мільйона га (72% від прогнозу) при врожайності 38,4 ц/га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Зокрема, аграрії завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур з площі 9,7 мільйона га, намолотивши 37,5 мільйона тонн зерна при середній врожайності 38,9 ц/га.

Згідно з повідомленням, гречки намолочено 151 тисяча тонн з 133 тисяч га (73%), проса - 70 тисяч тонн з 48 тисяч га (85%), кукурудзи – 2,4 мільйона тонн з 591 тисячі га (13%).

Крім того, аграрії намолотили 6,8 мільйона тонн соняшнику з площі 3,6 мільйона га (61%), 1,4 мільйона тонн сої з 801 тисячі га (40%), а також накопали 2,6 мільйона тонн цукрових буряків з 62 тисяч га (19%).

Як повідомляв УНІАН, у ході весняної посівної кампанії аграрії засіяли яровими зерновими і зернобобовими культурами 7,17 мільйона га. за Все зерновими в Україні засіяно 14,3 мільйона га (включаючи 7,15 мільйона га під озимими культурами). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 мільйона га, що на 152 тисяч га перевищує показник минулого року.

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії в 2016 році під урожай озимих культур і зеленого корму засіяли 8,1 мільйона га, що на 3,8% більше, ніж у 2015 році. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% – до 7,2 тисячі га.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в 2016 році в Україні було зібрано 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.