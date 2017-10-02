В Україні значно зросли витрати на виробництво сільгосппродукції

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-серпні 2017 року зросли на 22,8% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, повідомила Державна служба статистики.

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При цьому витрати на виробництво продукції рослинного походження за звітний період зросли на 24,3%, а тваринного - на 18,8%.

У серпні порівняно з липнем витрати на агровиробництво скоротилися на 1,4%. Зокрема, сукупні витрати на виробництво рослинницької продукції в серпні скоротилися на 1,2%, а тваринницької - на 2%.

Згідно з повідомленням, витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, за вісім місяців поточного року збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 27,4%. У серпні порівняно з липнем ці витрати зросли на 0,4%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування окупованої території Криму та частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в 2016 році порівняно з 2015 зросли на 13,5%.