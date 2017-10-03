Україна встановила рекорд з виробництва соняшникової олії

Великі та середні українські підприємства в попередньому 2016-2017 маркетинговому році (МР, вересень 2016 – серпень 2017) справили 5,3 млн тонн соняшникової олії, що на 46% перевищує показник за попередній сезон, і є рекордом за всі роки незалежності України.

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Як повідомила прес-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт", з урахуванням дрібних і середніх переробників, обсяг виробництва соняшникової олії за підсумками 2016-2017 МР перевищує 6,4 мільйона тонн.

Згідно з повідомленням, до кінця поточного сезону традиційно обсяги переробки соняшнику в Україні скоротилися. Так, у серпні 2017 року виробництво соняшникової олії великими і середніми підприємствами становила 153,4 тисячі тонн, знизившись порівняно з попереднім місяцем на 51%. Однак рекордний урожай соняшнику минулого року дозволив навіть наприкінці маркетингового року більш ніж у два рази перевищити показник серпня 2016 року– до 71,3 тисячі тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, у 2016 році в Україні було вироблено 4,4 мільйона тонн нерафінованої соняшникової олії, що на 20,2% більше, ніж у 2015 році. Виробництво маргаринів та харчових жирів у 2016 році становить 184 тисяч тонн, що на 13,6% менше, ніж у 2015 році.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії. За даними асоціації "Укроліяпром", в 2016 році Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової олії - 4,8 мільйона тонн, що на 23% більше, ніж у 2015 році. У грошовому вираженні експорт цієї продукції становить 4,8 мільярда доларів проти 4,2 мільярда доларів роком раніше.