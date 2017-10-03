На Львівщині люди пересварились через чуму свиней

На Львівщині у селі Грозьово назріває скандал через африканську чуму свиней, йдеться у сюжеті ТСН.

У однієї господині здохло 35 поросят. І тепер у селі мають знищити все поголів'я. Однак, люди переконані, що хазяйка підробила експертизу, щоб отримати компенсацію, а розплачується за це вся громада.

Як повідомляв УНІАН раніше, фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС) у селі Острів Дубенського району Рівненської області.

26 вересня отримано лабораторне підтвердження захворювання АЧС двох тварин, які утримувалися в індивідуальному селянському господарстві села Острів. У вогнищах захворювання вживають заходів з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.