Земельний кадастр перевели на технологію блокчейн, яка унеможливить підтасовування даних

Міністерство аграрної політики і продовольства спільно з Держагентством з питань електронного урядування запустили оновлений Державний земельний кадастр, що працюватиме на технології блокчейн, яка дозволить забезпечити надійну синхронізацію даних, унеможливить їх заміну в результаті зовнішнього втручання, а також дасть можливість здійснювати громадський контроль за системою.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державного агентства з питань електронного урядування Олександр Риженко на презентації оновленого земкадастру.

«Запуск кадастру на технології блокчейн забезпечить надійну синхронізацію даних і дозволить здійснювати громадський контроль завдяки нодам-аудиторам, які можуть встановлювати собі громадські організації», - сказав він.

За словами Риженка, реалізація проекту стала можлива завдяки спільній роботі Міністерства аграрної політики та продовольства України, міжнародної антикорупційної організації Transparency International, а технічну організацію підтримав один із світових лідерів у сфері блокчейн компанія Bitfury.

Присутній на презентації заступник міністра аграрної політики і продовольства України Максим Мартинюк зазначив, що земельний кадастр - це перший публічний реєстр в Україні, який переходить на технологію блокчейн.

«На тлі масових актів рейдерства, пов'язаного з землями, захист даних державного кадастру важливий для громадян, для тих, хто є власниками землі. Захист цих даних - надзвичайно важливий аспект якісного виконання державою своїх функцій», - сказав Мартинюк.

Він також зазначив, що технологія блокчейн у земельному кадастрі унеможливить втручання земельних реєстраторів - операторів державного земельного кадастру - з корисливою метою.

«Втручання можна буде здійснити, але залишиться слід, і під пильним контролем зовнішніх аудиторів, я думаю, ми такі факти будемо швидко виявляти», - сказав заступник міністра.

Він додав, що передбачено план подальшої інтеграції технології блокчейн до державного земельного кадастру.

«У кінці ми перейдемо до повного моніторингу в режимі онлайн всіх транзакцій, всіх операцій по земкадастру», - сказав Мартинюк.

Присутній на презентації виконавчий директор міжнародної антикорупційної організації «Transparency International Україна» Ярослав Юрчишин зазначив, що відкриття інформації про власників земельних ділянок і неможливість змінити дані дає шанс на запуск ринку сільськогосподарських земель.

«Для нас дуже важливо було прагнення профільного міністерства розпочати роботу власне в земельному кадастрі. Чому? Тому що переведення на блокчейн фактично відкриває інформацію про власників землі і знімає одну з найбільш критичних точок дискусій - це про те, чи можна вводити ринок сільськогосподарських земель. У форматі відкритої інформації про власність маніпуляції, підтасовування документів стають фактично неможливими», - сказав Юрчишин.

Він також зазначив, що можливість відстежувати операції в земельному кадастрі може отримати будь-яка громадська організація, скачавши ноду-аудитора.

«Ми стали першою громадською незалежною організацією, яка отримує ноду-аудитора і починає використовувати механізм блокчейн як засіб для публічного онлайн-контролю за реєстром», - додав Юрчишин.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Кабінет міністрів України ухвалив постанову про переведення Державного земельного кадастру на технологію блокчейн, що забезпечує високий рівень інформаційної безпеки, а також про переведення земельних аукціонів в електронний формат.