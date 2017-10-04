У Харківській області зафіксували черговий випадок чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС) у Харківській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували загибель заражених свиней у підсобному господарстві в селі Велика Рогозянка.

Діагноз АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями. Держпродспоживслужба не уточнює кількість заражених тварин.

В осередках захворювання проводяться заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Згідно з даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 115 спалахів АЧС. Всього з 2012 року і станом на 4 жовтня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 263 випадки АЧС у 23 областях.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня ветеринари зафіксували випадок африканської чуми свиней у смт Куликівка Чернігівської області у фермерському господарстві «Колос».

Уряд пропонує в 2018 році в 6 разів збільшити фінансування Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів для боротьби з небезпечними вірусними захворюваннями тварин, зокрема, африканською чумою свиней (АЧС). Таким чином, фінансування протиепізоотичних заходів наступного року зросте до 687,2 млн грн із 113,7 млн грн у 2017 році.

Згідно з даними голови відомства Володимира Лапи, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.

За підсумками 2017 року голова Держпродспоживслужби прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС.