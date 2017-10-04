М'ясо в Україні після декількох місяців активного зростання почало дешевшати

Закупівельні ціни на куряче і свиняче м'ясо на українському ринку з початку жовтня, через кілька місяців активного росту, продемонстрували негативну динаміку, скоротившись на 3%, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

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Згідно з повідомленням, станом на 2 жовтня середня закупівельна ціна на свинину опинилася в межах від 47 грн. до 48 грн за кілограм, що на 1-2 грн/кг менше, ніж у вересні. Вартість курячого м'яса також скоротилася в середньому на 2-3 грн/кг, становивши близько 46-48 грн/кг.

Тим часом яловичина, за даними прес-служби, за звітний період подорожчала на 2-5%. Таким чином, середня ціна на цей вид м'яса станом на 2 жовтня становила близько 82,3 грн/кг проти 80,7 грн/кг у вересні.

За даними експертів УКАБ, однією з причин такої динаміки цін на м'ясо на початку жовтня стало осіннє збільшення темпів забою свиней, скорочення попиту на свинину та курятину з боку переробників через високу вартість цих видів м'яса і, як наслідок, перехід на яловичину.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв, що уряд запропонує рішення, що дозволяють знизити ціни на м'ясо.

За даними представників роздрібних мереж, закупівельна ціна на куряче м'ясо протягом останніх двох місяців зросла в середньому на 25%. Причиною такого подорожчання стало стрімке зростання споживчого попиту на курятину в зв'язку з тим, що ціна на цей вид м'яса більш доступна порівняно з вартістю свинини і яловичини.

Між тим ціни на червоне м'ясо також стрімко зростали. За даними асоціації «Свинарі України», станом на середину вересня закупівельні ціни на свинину у живій вазі щотижня збільшувалися в середньому на 3%.

В даний час Антимонопольний комітет України займається дослідженням причин зростання цін на ринку курятини та наявності порушень законодавства про захист економічної конкуренції.