М'ясо в Україні після декількох місяців активного зростання почало дешевшати

11:55, 04 жовтня 2017
Агро
13

Закупівельні ціни на курятину та свинину з початку жовтня скоротилися на 3%.

Ілюстрація REUTERS

Закупівельні ціни на куряче і свиняче м'ясо на українському ринку з початку жовтня, через кілька місяців активного росту, продемонстрували негативну динаміку, скоротившись на 3%, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

Читайте такожСвітовий банк очікує інфляцію в Україні цього року на рівні 10%

Згідно з повідомленням, станом на 2 жовтня середня закупівельна ціна на свинину опинилася в межах від 47 грн. до 48 грн за кілограм, що на 1-2 грн/кг менше, ніж у вересні. Вартість курячого м'яса також скоротилася в середньому на 2-3 грн/кг, становивши близько 46-48 грн/кг.

Тим часом яловичина, за даними прес-служби, за звітний період подорожчала на 2-5%. Таким чином, середня ціна на цей вид м'яса станом на 2 жовтня становила близько 82,3 грн/кг проти 80,7 грн/кг у вересні.

За даними експертів УКАБ, однією з причин такої динаміки цін на м'ясо на початку жовтня стало осіннє збільшення темпів забою свиней, скорочення попиту на свинину та курятину з боку переробників через високу вартість цих видів м'яса і, як наслідок, перехід на яловичину.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв, що уряд запропонує рішення, що дозволяють знизити ціни на м'ясо.

За даними представників роздрібних мереж, закупівельна ціна на куряче м'ясо протягом останніх двох місяців зросла в середньому на 25%. Причиною такого подорожчання стало стрімке зростання споживчого попиту на курятину в зв'язку з тим, що ціна на цей вид м'яса більш доступна порівняно з вартістю свинини і яловичини.

Між тим ціни на червоне м'ясо також стрімко зростали. За даними асоціації «Свинарі України», станом на середину вересня закупівельні ціни на свинину у живій вазі щотижня збільшувалися в середньому на 3%.

В даний час Антимонопольний комітет України займається дослідженням причин зростання цін на ринку курятини та наявності порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #інфляція в Україні#зростання цін на м'ясо