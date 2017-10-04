Кабмін призначив заступника голови Мінагропроду з питань фермерства

Кабінет міністрів України призначив віце-президента Асоціації фермерів і землевласників Віктора Шеремету на посаду заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань розвитку фермерства. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

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"Як я і обіцяв, ми в 2018 році приділимо велику увагу розвитку українського фермерства. Ми в проекті бюджету вже передбачили 1 мільярд гривень на підтримку українських фермерських господарств. Також я обіцяв, що в Мінагрополітики буде введена окрема посада заступника міністра з питань фермерства. За пропозицією Асоціації фермерів сьогодні буде призначено Шеремета Віктор Васильович на посаду заступника міністра з питань розвитку фермерських господарств в країні", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у середині вересня прем'єр заявив про підтримку ініціативи Асоціації фермерів по введенню в Міністерстві аграрної політики і продовольства посади заступника міністра з питань розвитку фермерства, кооперації та сільських територій і призначення на цю посаду першого віце-президента асоціації Віктора Шеремети.

Раніше Кабмін затвердив трирічну програму підтримки українського фермерства, на реалізацію якої наступного року буде направлено не менше 1 мільярда гривень, і яка сприятиме зростанню кількості фермерських господарств в Україні та створенню нових робочих місць на селі.