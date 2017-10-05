Чума свиней в Україні: карантин діє в 23 населених пунктах у 15 областях

Карантин через спалахи небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС) діє в 23 населених пунктах у 15 областях України, повідомила УНІАН прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

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Зокрема, такі пункти розташовані в Закарпатській (5), Київської (3), Одеській, Херсонській (по 2), Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Волинській, Полтавській, Донецькій, Івано-Франківській, Львівській, Харківській та Чернігівській (по 1) областях.

У місцях, де оголошено карантин, вводяться обмежувальні заходи, блокується переміщення свиней і продукції тваринництва, вилучається худоба, проводиться дезінфекція. Карантин у населеному пункті оголошується на 40 днів. Якщо за цей час ветеринари не виявлять на його території нових спалахів, такий населений пункт вважається оздоровленим.

Згідно з повідомленням, з 2012 року, коли ветеринари зафіксували перший спалах АЧС, було оздоровлено 241 із 264 неблагополучних щодо АЧС пунктів.

В цілому, за даними прес-служби, з початку 2017 року ветеринари зареєстрували в Україні 116 спалахів АЧС. Всього з 2012 року і станом на 5 жовтня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 264 спалаху АЧС в 24 областях.

Як повідомляв УНІАН, уряд пропонує в 2018 році у 6 разів збільшити фінансування Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів для боротьби з небезпечними вірусними захворюваннями тварин, зокрема, на африканську чуму свиней (АЧС). Таким чином, фінансування протиепізоотичних заходів наступного року зросте до 687,2 млн грн з 113,7 млн грн у 2017 році.

Згідно з даними голови відомства Володимира Лапи, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить більш як 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.