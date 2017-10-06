Україна збільшила виручку від агроекспорту майже на чверть
Основними експортними товарними групами стали рослинна олія, зернові культури та м'ясо птиці.
Україна за перші вісім місяців поточного року експортувала сільськогосподарської продукції на 11,5 мільярда доларів, що на 24,5% перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.
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"За даними офіційної статистики, експорт української аграрної та харчової продукції за вісім місяців поточного року збільшився на 2,3 мільярда доларів, або на 24,5%, порівняно з відповідним періодом 2016 року, і становить майже 11,5 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомила прес-служба, основними експортними товарними групами є соняшникова, сафлорова та бавовняна олії з часткою 26,25% від загального обсягу аграрного експорту, кукурудза (20,34%), пшениця і суміш пшениці (12,87%), м'ясо птиці (2,29%) та інші.
У міністерстві прогнозують, що за підсумками 2017 року експорт української аграрної продукції може зрости на 15-20% порівняно з попереднім роком.
Прес-служба повідомила, що основними покупцями української сільгосппродукції у січні-серпні 2017 року були Індія, закупившая цих товарів на 1,3 мільярда доларів, Єгипет – на 986,1 мільйона доларів, Нідерланди – на 762,8 мільйона доларів, Іспанія – на 731,6 мільйона доларів, Китай – на 631,8 мільйона доларів.
Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів) і США (0,9% - 45 мільйонів доларів).