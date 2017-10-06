Україна збільшила виручку від агроекспорту майже на чверть

Україна за перші вісім місяців поточного року експортувала сільськогосподарської продукції на 11,5 мільярда доларів, що на 24,5% перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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"За даними офіційної статистики, експорт української аграрної та харчової продукції за вісім місяців поточного року збільшився на 2,3 мільярда доларів, або на 24,5%, порівняно з відповідним періодом 2016 року, і становить майже 11,5 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомила прес-служба, основними експортними товарними групами є соняшникова, сафлорова та бавовняна олії з часткою 26,25% від загального обсягу аграрного експорту, кукурудза (20,34%), пшениця і суміш пшениці (12,87%), м'ясо птиці (2,29%) та інші.

У міністерстві прогнозують, що за підсумками 2017 року експорт української аграрної продукції може зрости на 15-20% порівняно з попереднім роком.

Прес-служба повідомила, що основними покупцями української сільгосппродукції у січні-серпні 2017 року були Індія, закупившая цих товарів на 1,3 мільярда доларів, Єгипет – на 986,1 мільйона доларів, Нідерланди – на 762,8 мільйона доларів, Іспанія – на 731,6 мільйона доларів, Китай – на 631,8 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів) і США (0,9% - 45 мільйонів доларів).