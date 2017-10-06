Україна вдвічі скоротила експорт цукру

Українські підприємства в попередньому місяці поставили на зовнішні ринки 16,94 тисячі тонн цукру, що у 2,3 рази менше, ніж у вересні минулого року, повідомила прес-служба асоціації цукровиробників "Укрцукор".

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"За перший місяць поточного маркетингового року українські виробники поставили на зовнішні ринки 16,94 тисячі тонн цукру... На аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 39,9 тисячі тонн цукру", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба пояснила, що скорочення цього показника спричинене кількома чинниками. Перш за все, на обсяги експорту вплинув старт сезону цукроваріння, який запізнився приблизно на два тижні через несприятливі погодні умови навесні та влітку. Іншою причиною стала недостатньо сприятлива ситуація на міжнародному ринку.

Згідно з повідомленням, українські підприємства у вересні здійснювали найбільші поставки цукру до Азербайджану (38% у загальній структурі експорту цього продукту), Судану (16%), Таджикистану (13%), Туреччини (8%) та Шрі-Ланки (7%).

Експерти прогнозують, що поточного 2017-2018 маркетингового року (МР, вересень 2017 – серпень 2018) українські підприємства експортують близько 500 тисяч тонн цукру, тоді як у попередньому сезоні було встановлено рекорд за обсягами експорту цього продукту на рівні 767,3 тисячі тонн.

Прес-служба додала, що поточний сезон цукроваріння стартував 30 серпня. Станом на 5 жовтня в Україні працюють 39 цукрових заводів з прогнозованих 46, які виробили вже 369,7 тисячі тонн цукру.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, українські підприємства за попередній сезон цукроваріння (20 серпня 2016 - 11 січня 2017) експортували 344 тисячі тонн цукру, що в 33 рази більше, ніж за аналогічний період роком раніше. За цей період, як повідомляла асоціація "Укрцукор", вони переробили 13,7 мільйона тонн цукрових буряків, з якої справили 2,01 мільйона тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 мільйона тонн.

В 2015-2016 МР аграрії експортували 132,2 тисячі тонн цукру.