Україна увійшла до ТОП-10 постачальників продовольства в ЄС

Україна входить в ТОП-10 найбільших постачальників агропродовольчої групи товарів в Європейський Союз, що робить нашу країну гарантом продовольчої безпеки ЄС.

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Про це в ході Київського міжнародного економічного форуму заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговельний представник України Наталія Микольська.

"Важливим елементом є те, що Україна наразі є гарантом продовольчої безпеки Європейського Союзу. Це означає те, що ми входимо в ТОП-10 постачальників товарів агропродовольчої групи в ЄС", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Україна за перші вісім місяців поточного року експортувала сільськогосподарської продукції на 11,5 мільярда доларів, що на 24,5% перевищує показник за аналогічний період минулого року.