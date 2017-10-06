Подорожчання продуктів: експерти спрогнозували, що буде з цінами в жовтні

Ціни на українські яблука у вересні скоротилися на 18% за рахунок збільшення пропозиції на ринку, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

Читайте такожУ НБУ попередили: інфляція на кінець року може перевищити прогнози

Крім того, згідно з повідомленням, подешевшала також більшість овочів. Зокрема, найбільше в ціні збавила цибуля - на 9%, в той час як цінники на картоплю і буряк знизилися всього на 1%.

Тим часом, м'ясо і молоко, за даними УКАБ, навпаки, подорожчали в межах від 2% до 4%. Ціни на продовольчі продукти залишилися стабільними.

Прес-служба додала, що в жовтні експерти прогнозують коливання цін на овочі в межах 3-5%, як в одну так і в іншу сторону. Вартість яблук буде коливатися в межах 4-6%.

Згідно з прогнозами експертів, ціни на м'ясо в поточному місяці також не будуть стабільними. Крім того, очікується, що молоко може зрости в ціні на 2-5% під впливом чинника сезонності. У той же час бакалійні продукти почнуть дешевшати через сезонне збільшення виробництва.

Як повідомляв УНІАН, за даними УКАБ, закупівельні ціни на куряче і свиняче м'ясо на українському ринку з початку жовтня, через кілька місяців активного росту, продемонстрували негативну динаміку, скоротившись на 3%.

Уряд України прогнозує інфляцію в 2017 році на рівні 12,9%, МВФ і Світовий банк - на рівні 10%.