Україна збільшила експорт соняшникової олії на третину

Українські підприємства в 2016-2017 МР (маркетинговий рік, вересень 2016 – серпень 2017) експортували 5,84 мільйона тонн соняшникової олії, що на 30,4% перевищує показник попереднього маркетингового року, повідомила прес-служба об'єднання підприємств з виробництва та переробки рослинних масел і жирів "Укроліяпром".

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"У 2016-2017 МР експорт соняшникової олії перевищив 5,8 мільйона тонн, і це при повному задоволенні внутрішніх потреб ринку і зростанні перехідних залишків", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, за звітний період українську соняшникову олію закуповували до 124 країн світу.

Згідно з повідомленням, експорт рафінованої соняшникової олії в 2016-2017 МР порівняно з попереднім сезоном зріс в 2,6 рази – до 478,7 тисячі тонн. Вітчизняні експортери постачали цей продукт до 20 країн світу.

Експорт соєвої олії за звітний період збільшився на 16%. Цей продукт імпортували 29 країн. Разом з тим, експорт ріпакової олії скоротився на 54,2% через скорочення переробки цієї культури. Ріпакова олія постачалася на ринки 20 країн.

Крім того, за інформацією прес-служби, Україна в 2016-2017 МР експортувала 4,73 мільйона тонн соняшникового шроту, що на 25% перевищує показник 2015-2016 МР. Вітчизняні експортери постачали цей продукт до 49 країн світу.

Прес-служба додала, що українські підприємства в 2016-2017 МР виробили рекордні 6,27 мільйона тонн соняшникової олії завдяки максимальному врожаю соняшнику за всі роки незалежності на рівні 13,6 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП), українські підприємства в першому півріччі поточного року експортували соняшникової олії на суму 212 мільйонів доларів, що в 1,57 рази перевищує показник за аналогічний період минулого року. Основними покупцями української соняшникової олії стали країни Азії, які імпортували український продукт на 114 мільйонів доларів (54%), Африки (понад 45 мільйонів доларів, 21%), Європи (більше 33 мільйонів доларів, 15%), а також країни СНД, Америка, Австралія та Океанія (20 мільйонів доларів, 10%).

Міністерство сільського господарства США (USDA) оцінює експорт соняшникової олії з України в 2017-2018 маркетинговому році (вересень 2017 – серпень 2018 року) на рівні 5 мільйонів тонн. При цьому виробництво соняшникової олії в нашій країні може скласти 5,63 мільйона тонн.

За оцінками першого заступника голови Мінагропроду Максима Мартинюка, українські підприємства в 2017 році вироблять 6,3 мільйона тонн соняшникової олії, при тому що внутрішнє споживання цього продукту складає всього 0,4 мільйона тонн.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії.