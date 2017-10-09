У Житомирі німецький експерт проводить тренінг з розвитку фермерських господарств і села

У Житомирі проходить тренінг, у якому бере участь експерт Німецько-українського агрополітичного діалогу Уве Шьоне.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, тренінг проходить сьогодні, 9 жовтня, в офісі Житомирського відокремленого підрозділу «Центр розвитку місцевого самоврядування» під назвою: «Кооператив – основа добробуту сільських громад».

Про розвиток села учасникам тренінгу розповів, зокрема, директор центру Василь Невмержицький. «Сільські території розвиваються за рахунок малого підприємництва. Наша область – аграрна. Тому розвиток фермерських господарств, створення сільськогосподарських кооперативів - це важлива складова цього. Саме тому ми вирішили провести цей тренінг, щоб ви вийшли сьогодні звідси із новими, знаннями та знали, як розвинути село», – сказав він,звертаючись до учасників заходу.

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Тренінг триватиме протягом дня. Під час навчання учасники дізнаються, як створюється кооператив, як розвивати села за рахунок фермерських господарств, а також говоритимуть про інші можливості, які можна реалізувати на сільській території.

Довідка УНІАН. З січня 2006 року Проект «Німецько-український аграрний діалог (APD)» підтримує Україну у справі реформування аграрного законодавства та аграрної політики з урахуванням міжнародного досвіду Німеччини та інших країн, а також міжнародних організацій (ЄС, СОТ), відповідно до принципів ринкової економіки та структурної політики.