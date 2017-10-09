Україна експортувала рекордний обсяг льону

Українські сільгоспвиробники в 2016-2017 маркетинговому році (МР, вересень 2016 – серпень 2017) експортували рекордні 63 тисячі тонн льону, що на 57,5% перевищує показник за 2015-2016 МР, повідомила прес-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

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"Позитивна динаміка, яка була характерна для другої половини сезону, дозволила в цілому за сезон експортувати рекордний обсяг льону - 63 тисячі тонн, що на 57,5% більше порівняно з минулим маркетинговим роком (40 тисяч тонн)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, у серпні експорт олійного льону з України становить 3,6 тисячі тонн, що більш ніж в 2,5 рази перевищує показник липня поточного року і на 44% – серпня минулого року.

За даними прес-служби, в 2016-2017 МР українські експортери значно диверсифікував ринки збуту цієї продукції. За підсумками сезону імпортерами українського льону стали 50 країн.

Так, за звітний період частка Угорщини в структурі українського експорту льону становила 44%, країн ЄС – 34%, Туреччини – 8%, Єгипту – 5%. Характерним для 2016-2017 сезону стало відкриття нових ринків збуту, таких як Непал, Пакистан, Бангладеш, Гонконг, Сінгапур, Таїланд та інші.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, Україна за перші вісім місяців поточного року експортувала сільськогосподарської продукції на 11,5 мільярда доларів, що на 24,5% перевищує показник за аналогічний період минулого року. Основними експортними товарними групами є соняшникова, сафлорова і бавовняня олія з часткою 26,25% від загального обсягу аграрного експорту, кукурудза (20,34%), пшениця і суміш пшениці (12,87%), м'ясо птиці (2,29%) та інші. У міністерстві прогнозують, що за підсумками 2017 року експорт української аграрної продукції може зрости на 15-20% в порівнянні з попереднім роком.