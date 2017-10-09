В Україні через неврожай може подорожчати соняшникова олія

Експерти прогнозують, що у зв'язку зі зниженням цього року врожайності соняшнику, Україна в поточному 2017-2018 маркетингового року (МР, вересень 2017 – серпень 2018) скоротить об'єми переробки насіння та експорту соняшникової олії, що може призвести до зростання цін на цей продукт.

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Про це повідомила прес-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

"Враховуючи поточну ситуацію, "УкрАгроКонсалт" очікує скорочення обсягів виробництва як насіння соняшнику, так і соняшникової олії і, як наслідок, зниження експортного потенціалу ринку соняшникової олії, що стане чинником зростання цін на сировину і продукти переробки", - йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків, посівні площі під соняшником в Україні в 2017 році залишилися на рівні минулого року і склали 6,4 млн га. Однак на початку збиральної кампанії поточного року врожайність соняшнику була на 35% нижче торішньої, а до початку жовтня – на 12% нижче 2016 року. З цієї причини експерти побоюються дефіциту соняшнику на українському ринку.

Об'єднання підприємств з виробництва та переробки рослинних масел і жирів "Укроліяпром" також прогнозує значне скорочення врожаю соняшнику з-за складних погодних умов і не дає точної оцінки очікуваних обсягів виробництва олії. У зв'язку з цим експерти пропонують переробникам звертати більше уваги на такі культури, як соя, ріпак і льон з метою максимального завантаження потужностей.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укроліяпром", українські підприємства в 2016-2017 МР виробили рекордні 6,27 мільйона тонн соняшникової олії завдяки максимальному врожаю соняшнику за всі роки незалежності на рівні 13,6 мільйона тонн. При цьому вони експортували 5,84 мільйона тонн соняшникової олії, що на 30,4% перевищує показник попереднього маркетингового року.

Міністерство сільського господарства США (USDA) оцінює експорт соняшникової олії з України в 2017-2018 маркетинговому році (вересень 2017 – серпень 2018 року) на рівні 5 мільйонів тонн. При цьому виробництво соняшникової олії в нашій країні може становити 5,63 мільйона тонн.

Раніше Мінагропрод оцінював обсяги виробництва соняшникової олії в 2017 році на рівні 6,3 мільйона тонн, при тому що внутрішнє споживання цього продукту становить лише 0,4 мільйона тонн.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії.