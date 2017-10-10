Чума свиней: на Житомирщині зафіксували ще один спалах

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Житомирській області, повідомляється на сайті Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у Житомирській області.

Читайте такожЧума свиней в Україні: карантин діє в 23 населених пунктах у 15 областях

Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували загибель заражених свиней в особистому підсобному господарстві в селі Головки. Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.

За інформацією відомства, у підсобному господарстві було знищено все поголів'я свиней (7 голів), проведена дезінфекція приміщення, де утримувались свині, і території господарського двору. Також ветеринари вилучили у власника і утилізували близько 45 кг продуктів забою свиней.

У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

У зоні захисту було забито 78 свиней, в даний час в цій зоні живі свині відсутні. Вилучено й утилізовано близько 10 кг свинини.

Згідно з даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 117 спалахів АЧС. Загалом з 2012 року і станом на 10 жовтня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 264 випадки АЧС в 24 областях.

Як повідомляв УНІАН, уряд пропонує у 2018 році в 6 разів збільшити фінансування Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів для боротьби з небезпечними вірусними захворюваннями тварин, зокрема, африканською чумою свиней (АЧС). Таким чином, фінансування протиепізоотичних заходів в наступному році зросте до 687,2 мільйона гривень з 113,7 мільйона гривень в 2017 році.

Згідно з даними глави відомства Володимира Лапи, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

За підсумками 2017 року голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС.