Фінансування заходів по боротьбі із захворюваннями тварин хочуть збільшити в 10 разів

Фінансування Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів для боротьби з небезпечними захворюваннями тварин, зокрема африканською чумою свиней (АЧС), за два роки може бути збільшено в десять разів, повідомила прес-служба з посиланням на голову відомства Володимира Лапу.

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"Загалом за два роки фінансування протиепізоотичних заходів буде збільшено в 10 разів. Тобто на політичному рівні є повне розуміння проблеми і потенційних загроз від недофінансування заходів по боротьбі із захворюванням тварин, і зараз ми бачимо підтримку заходів, які здійснює Держпродcпоживслужба", - наводяться в повідомленні слова Лапи.

Прес-служба нагадала, що Кабінет міністрів пропонує наступного року збільшити фінансування протиепізоотичних заходів в Україні до 687,2 мільйона гривень з 113,7 мільйона гривень в 2017 році, що дозволить повністю покрити потреби Госпродпотребслужбы у фінансовому ресурсі. Згідно з повідомленням, глава відомства сподівається, що український парламент підтримає ініціативу уряду. Це дозволило б зробити боротьбу з небезпечними захворюваннями тварин більш систематичною та результативною.

"В останні роки недофінансування протиепізоотичних заходів було систематичним, що не давало можливості компетентному органу виконувати свої функції в рамках плану протиепізоотичних заходів", - зазначила прес-служба.

Так, згідно з повідомленням, у 2013 році Кабмін направив на проведення протиепізоотичних заходів 80,8 мільйона гривень (31,7% потреби), в 2014 - 48,7 мільйона гривень (16,8%), в 2015 – 90,04 мільйона гривень (22,3%), в 2016 – 52,9 мільйона гривень (27,3%), а в 2017 – 113,7 мільйона гривень (31,43%).

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За даними відомства, співвідношення бюджетних витрат на проведення цих заходів і вартості виробленої в Україні продукції тваринництва за період з 2013 по 2016 рік становить лише 0,06%. При цьому в інших країнах світу цей показник значно вище. Так, в Австралії він становить 0,74%, в Канаді та Республіці Чилі - 0,37%, Євросоюзі - 0,74%, Ісландії - 1,66%, Ізраїлі - 0,66%, Японії - 0,45%, Республіці Корея - 0,44%, Мексиці - 0,48%, Норвегії - 1,97%, Новій Зеландії - 1,12%, Туреччини - 0,18%, США - 0,86%.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Кабмін збільшив загальну фінансування Держпродcпоживслужби порівняно з 2016 роком на 70% - до 1,9 мільярда гривень. Але більша частина виділених коштів була спрямована на збільшення зарплатного фонду співробітників відомства для боротьби з корупцією.

Наприкінці минулого року низка аграрних асоціацій написали відкритого листа прем'єр-міністру України Володимира Гройсмана з проханням збільшити фінансування відомства для боротьби із захворюваннями тварин. Згідно з їхніми підрахунками, для проведення планових протиепізоотичних заходів в 2017 році необхідно було передбачити у держбюджеті близько 337 мільйонів гривень.

Голова Держпродcпоживслужби Володимир Лапа прогнозує за підсумками 2017 року в Україні 200-250 спалахів АЧС, тоді як минулого року був зареєстрований 91 випадок зараження.