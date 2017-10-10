У Малинському районі Житомирщини проводитимуть карантинні заходи для профілактики АЧС

У Малинському районі Житомирської області протягом 40 днів проводитимуть карантинні заходи для профілактики африканської чуми свиней. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, у зв’язку із спалахом африканської чуми свиней у Малинському районі визначено зону нагляду, де протягом 40 днів триватимуть карантинно-обмежувальні заходи щодо ліквідації та профілактики АЧС.

Як розказав начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області Олександр Шпита під час засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при ОДА, зоною нагляду комісія визначила територію Малинського району по межі населених пунктів, які знаходяться на відстані 3 км від вогнища захворювання.

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«Рішенням комісії ми вводимо карантин на 40 днів на території Малинського району у зв’язку із спалахом африканської чуми свиней у селі Головки та вживаємо всі необхідні заходи, щоб інфекцію локалізувати та ліквідувати. В план заходів, який сьогодні затверджено, включено виділення зони зі встановленням ветеринарно-поліцейських постів для недопущення поширення захворювання. Також створено дезбар’єри – спеціальними дезінфікуючими речовинами обробляється автотранспорт, який виїжджає із цієї території. Одним із основних карантинних заходів є категоричне обмеження вивезення свинини із зони карантину», – зазначив Шпита.

Він також зазначив, що із жителями населених пунктів району ведеться роз’яснювальна робота, адже для недопущення поширення інфекції всі сприйнятливі тварини мають бути знищені.

«За інформацією Шпити, остаточна причина спалаху АЧС ще не визначена. Але, за даними спеціалістів, власник господарства у серпні завіз тварин із Рівненської області. А так як інкубаційний період триває до 6 місяців, то найбільша вірогідність завезення інфікованих свиней», - повідомляють в облдержадміністрації.

Нагадаємо, що спеціалісти служби швидко відреагували на спалах африканської чуми у с. Головки Малинського району та оперативно провели заходи з ліквідації та недопущення поширення захворювання.

«Станом на 9 жовтня, у вогнищі захворювання все поголів’я свиней піддано забою та утилізації (7 голів). В зоні захисту – с. Квітневе, Лідовка, Маклаївка та Червоний Лан – ліквідовано 78 голів свиней, живого поголів’я тварин наразі немає», - зазначають в облдержадміністрації.

Спеціалісти управління з 6 жовтня розпочали дезінфекцію місць утримання та забою тварин. На карантинних постах чергують працівники ветеринарної медицини Держпродспоживслужби і Нацполіції. Вже вилучено та утилізовано біля 10 кг свинини, вживаються інші карантинні заходи.

Як повідомляв УНІАН, фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС) у Житомирській області. Згідно з повідомленням Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів у Житомирській області, ветеринари зафіксували загибель заражених свиней в особистому підсобному господарстві в селі Головки. Діагноз АЧС підтверджено лабораторними дослідженнями.

Уряд пропонує у 2018 році у 6 разів збільшити фінансування Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів для боротьби з небезпечними вірусними захворюваннями тварин, зокрема, з африканською чумою свиней (АЧС). Таким чином, фінансування протиепізоотичних заходів наступного року зросте до 687,2 млн грн з 113,7 млн грн у 2017 році.

Згідно з даними очільника відомства Володимира Лапи, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить більш як 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 млрд грн.

За підсумками 2017 року голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС.