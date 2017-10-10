Українські аграрії намолотили майже 44 мільйони тонн зернових

Українські аграрії до 10 жовтня 2017 року намолотили 43,7 мільйона тонн зернових і зернобобових культур з площі 11,3 мільйона га (78% від прогнозу) при врожайності 38,6 ц/га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Зокрема, гречки намолочено 170 тисяч тонн з 152 тисяч га (83%), проса - 74 тисячі тонн з 51 тисяча га (91%), кукурудзи – 5,8 мільйона тонн з 1,4 мільйона га (31%).

Крім того, аграрії намолотили 9,3 мільйона тонн соняшнику з площі 9 мільйона га (82%), 2,3 мільйона тонн сої з 1,2 мільйона га (62%), а також накопали 5,4 мільйона тонн цукрових буряків з 125 тисяч га (39%).

У кінці серпня аграрії завершили збирання ранніх зернових і зернобобових культур з площі 9,7 мільйона га, намолотивши 37,5 мільйона тонн зерна.

Як повідомляв УНІАН, у ході весняної посівної кампанії аграрії засіяли яровими зерновими і зернобобовими культурами 7,17 мільйона га. за Все зерновими в Україні засіяно 14,3 мільйона га (включаючи 7,15 мільйона га під озимими культурами). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 мільйона га, що на 152 тисячі га перевищує показник минулого року.

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії в 2016 році під урожай озимих культур і зеленого корму засіяли 8,1 млн га, що на 3,8% більше, ніж у 2015 році. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% – до 7,2 тисячі га.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в 2016 році в Україні було зібрано 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.