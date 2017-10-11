АМКУ перевірить ринок цукру на монополізм

Антимонопольний комітет України має намір дослідити концентрацію на вітчизняному ринку цукру в зв'язку з придбанням підприємством «Радехівський цукор» (Львівська обл.) нового обладнання для переробки цукрових буряків.

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Як повідомляється на сайті АМКУ, в рамках відповідного дослідження проводиться опитування серед учасників ринку цукру.

За даними регулятора, в кінці вересня АМКУ приступив до розгляду справ про придбання «Радеховским цукром» виробничого обладнання: бурякорізок, преса для жому, сортувальної установки і т. д. Це обладнання дозволить підприємству переробляти цукрові буряки та виробляти цукор на Хоростківському, Збаразькому та Козівському виробництвах у Тернопільській області.

Як повідомляв УНІАН, українські цукрові заводи з початку сезону цукроваріння, який стартував 30 серпня, переробили понад 2,5 млн тонн цукрових буряків і виробили понад 330 тис. тонн цукру.

За інформацією асоціації «Укрцукор», українські цукрові заводи за минулий сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, переробили 13,7 млн тонн цукрових буряків, з яких виготовили 2,01 млн тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 млн тонн.

У 2016 році виробництво цукрової сировини збільшилося порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру – на 40%.