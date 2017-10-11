Аграрії Житомирщини зібрали 65% урожаю пізніх зернових

Аграрії Житомирської області на даний момент вже зібрали 65% врожаю пізніх зернових культур. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані управління агропромислового розвитку.

«В області продовжується збір пізніх сільськогосподарських культур. Аграрії вже зібрали пізні зернові і зернобобові культури на 270,9 тис. га, що складає 65%», - сказано у повідомленні.

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За інформацією управління агропромислововго розвитку облдержадміністрації, станом на 11 жовтня, у всіх категоріях господарств аграрії обмолотили 270,9 тис. га (65% до прогнозу) зернових і зернобобових культур, що на 3,2 тис. га більше, ніж було на цю дату минулого року. Вдалося намолотити 1 млн 026,1 тис. тонн зерна при середній урожайності 37,9 ц/га.

Зокрема, кукурудзу на зерно зібрано з площі 21,8 тис. га (14%) зібрали 162,6 тис. тонн. Гречку обмолотили на 13,3 тис. га (69%) і отримали 15,8 тис. т. Просо зібрали на 2,6 тис. га (70%), валовий збір становить 3,9 тис. т.

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Сої з площі 59,1 тис. га (40%) намолотили 123,3 тис. тонн, а соняшника зібрали 106 тис. тонн на 47,6 тис. га (48%).

Продовжують аграрії збирати цукрові буряки, які викопали на площі 8,1 тис. га (65%) та мають урожай у 380,3 тис. тонн. Це на 62,7 тис. тонн (20%) більше відповідної дати 2016 року.

Також, станом на сьогодні, у всіх категоріях господарств посів озимих зернових культур під урожай 2018 року провели на площі 136,4 тис. га (90% до прогнозу), що на 23% більше, ніж торік.