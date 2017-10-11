Україна збільшила експорт олійних культур майже в 2 раза

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МГ, липень 2017 – червень 2018) експортували 1,6 мільйона тонн олійних культур, що майже в 1,9 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це повідомила прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

"Станом на 11 жовтня в рамках поточного маркетингового року було експортовано понад 1,6 мільйона тонн олійних культур, в тому числі ріпаку - більш 1,46 мільйона тонн, сої - понад 0,15 мільйона тонн", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що за аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано 0,9 мільйона, в тому числі ріпаку - майже 0,64 мільйона тонн, сої - більше 0,27 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Госпродпотребслужбы, станом на 27 вересня 2017 року українські аграрії експортували 1,32 мільйона тонн олійних культур.

Україна за вісім місяців поточного року експортувала сільськогосподарської продукції на 11,5 мільярда доларів, що на 24,5% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Основними експортними товарними групами є соняшникова, сафлорова та бавовняна олії з часткою 26,25% від загального обсягу аграрного експорту, кукурудза (20,34%), пшениця і суміш пшениці (12,87%), м'ясо птиці (2,29%) та інші.