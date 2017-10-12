Повний віджим: кількість рейдерських захоплень агропідприємств в Україні за останній рік збільшилася вдвічі - ЗМІ

З початку року Антирейдерський союз підприємців (АРСП) зареєстрував сім десятків випадків силових захоплень агропідприємств, і це вдвічі більше, ніж було за весь 2016-й. Про це пише журнал "Новое время".

"Рейдери в Україні під прикриттям поліції і чиновників Мін'юсту розв'язали масове полювання на нову гладку "здобич" - аграріїв. Зараз цей ринок знаходиться в числі небагатьох, де є стійкий підйом", - йдеться в статті видання.

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"Рейдери зацікавилися сільським господарством в надії зростання цін на землю і підйом аграрного ринку", - упевнений Андрій Семидідько, голова АРСП.

При цьому за даними Асоціації тваринників, найчастіше недружні "поглинання" відбуваються в Центральній Україні, трохи менше їх на півдні країни.

“На сьогоднішній день фермер не може захистити свій бізнес, свою власність, свій урожай, - підкреслює Ірина Паламар, голова асоціації. - Він може втратити все за лічені хвилини".

Повний текст статті читайте в журналі "Новое время".

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ повідомили про незаконне збирання врожаю рейдерами в Херсонській області. 6 вересня невідомі особи з охоронною фірмою та загоном спец призначенців поліції, заїхали на орендовані ТОВ "Глобал-Інвест" земельні ділянки, і почали збір урожаю сої власними комбайнами.