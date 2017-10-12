За дев'ять місяців на розвиток земельних фондів Житомирщини спрямовано понад 1,5 млн грн

За дев'ять місяців цього року на розвиток земельних фондів Житомирщини спрямовано понад 1,5 млн грн.

Про УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, у січні-вересні цього року до бюджетів Житомирської області надійшло 3,365 млн грн як відшкодування втрат від сільськогосподарського та лісогосподарського виробництв.

«На спеціальних рахунках місцевих рад накопичені надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництв становлять 23,688 млн гривень з урахуванням минулих періодів. Найбільші суми акумульовані на рахунках місцевих рад Житомирського (7,3 млн грн), Брусилівського (4,78 млн грн) та Коростенського (2,086 млн грн) районів Житомирської області», - сказано у повідомленні.

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Частину накопичених коштів, а саме 1,580 млн грн, у поточному році спрямували на розвиток земельних фондів Житомирщини. Зокрема, 1,105 млн грн використали на впровадження заходів з охорони земель, 0,324 млн грн – на проведення їх нормативної грошової оцінки та 0,151 млн грн – на проведення інвентаризації земель і поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь.

Нагадаємо, згідно зі статтею 209 Земельного кодексу України кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб. Також дозволено використовувати ці гроші на поліпшення відповідних угідь, охорону земель, а також на проведення їх інвентаризації та нормативної грошової оцінки. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.