Білорусь обмежила ввезення свинини з Житомирської області через АЧС

Республіка Білорусь ввела тимчасові обмеження на імпорт свинини з Житомирської області у зв'язку зі спалахами на цій території гострого вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС).

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Про це йдеться у вказівках, розміщених на сайті департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі.

"За інформацією Міжнародного епізоотичного бюро від 10 жовтня 2017 року, на території Житомирської області України зареєстровано новий випадок захворювання свиней африканською чумою свиней", - йдеться в документі.

Згідно з повідомленням, заборона поширюється на імпорт живих свиней, зоопаркових і циркових тварин сприйнятливих видів, сперми кнурів, свинини і продуктів її переробки, шкіряного, рого-копитного і кишкової сировини, щетини, мисливських трофеїв, отриманих від сприйнятливих видів тварин. Також відомство ввело обмеження на ввезення кормів і кормових добавок для кішок і собак, що містять у своєму складі свинарську сировину з Житомирської області, а також устаткування, що використовується для перевезення, утримання, забою і оброблення свиней.

При цьому відомство підкреслило, що обмеження не поширюються на дозволи, які були видані за погодженням з комітетами по сільському господарству і продовольству Білорусі, на шроти, що пройшли термічну обробку в процесі виготовлення, для виробництва комбікормів для тварин і цінних видів риб.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня спеціалісти ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Житомирській області.

Згідно з даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 122 спалаху АЧС. Загалом з 2012 року і станом на 12 жовтня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 270 спалахів АЧС в 24 областях.

Уряд пропонує в 2018 році в 6 разів збільшити фінансування Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів для боротьби з небезпечними вірусними захворюваннями тварин, зокрема, африканською чумою свиней (АЧС). Таким чином, фінансування протиепізоотичних заходів в наступному році зросте до 687,2 мільйона гривень з 113,7 мільйона гривень в 2017 році.

Згідно з даними голови відомства Володимира Лапи, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

За підсумками 2017 року голова Держпродспроживслужби Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС.