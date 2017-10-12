Українські аграрії вже експортували понад 11 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 - червень 2018) експортували 11,27 млн тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 6,67 млн тонн, ячменю - 3,3 млн тонн, жита - 1,6 тис. тонн, кукурудзи - 1,27 млн тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 119,4 тис. тонн борошна, з яких 119 тис. тонн становить пшеничне борошно, і 0,4 тис. тонн - інші види цього продукту.

Раніше прес-служба Держпродспоживслужби з посиланням на дані департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва повідомляла, що вітчизняні аграрії з початку 2017-2018 МР експортували 1,6 млн тонн олійних культур, що майже в 1,9 разу більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, аграрії у 2016-2017 МР експортували 43,8 млн тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6%, до 6,4 млрд дол.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні був зафіксований у 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн.

За даними Державної служби статистики, Україна у 2016 році зібрала 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.