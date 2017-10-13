Гройсман назвав причини зростання цін на продукти в Україні

Зростання цін на продукти харчування в Україні нинішнього року пов'язане з недостатнім урожаєм фруктів і овочів, а також зі збільшенням продовольчого експорту.

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Про це в інтерв'ю «5 каналу» повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«У нас було зростання на овочі, фрукти, бо в країні не було достатнього врожаю. Чому ще ціни піднялися? Бо ми почали бути країною експортером, почали наше продовольство продавати за кордон, за валюту», - сказав він.

При цьому прем'єр-міністр зазначив, що очікує поліпшення ситуації в 2018 році.

«Але важливо що зробити? Відновлювати потужність виробництва всередині країни. Тому, я в 2018 рік, якщо стосується цін, дивлюся оптимістичніше, ніж це було в 2017 році», - сказав він.

Гройсман також зазначив, що на зростання цін на м'ясо, зокрема вплинула африканська чума (африканська чума свиней - УНІАН), внаслідок якої скоротилося поголів'я свиней.

«Але зараз ми бачимо зменшення ціни на свинину. А наше завдання в 2018 році - створити механізми нагромадження м'яса в країні, і ми можемо це зробити», - сказав Гройсман

Як повідомляв УНІАН, в Україні у вересні 2017 року зафіксована інфляція на рівні 2% до попереднього місяця і 16,4% - в річному вираженні.

Національний банк очікує, що рівень інфляції в Україні на кінець 2017 року може виявитися вищим від поточного прогнозу в 9,1%, у зв'язку з чим регулятор анонсував перегляд прогнозу і можливе застосування більш жорсткої монетарної політики.

У Кабінеті міністрів прогнозують показник зростання споживчих цін на кінець 2017 року на рівні 12,9%.

Ключові кредитори України - Міжнародний валютний фонд і Світовий банк - прогнозують уповільнення інфляції за підсумками поточного року до 10%.