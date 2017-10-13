Кабмін має намір змінити формулу розрахунку дотацій аграріям

Кабінет міністрів України має намір у наступному році змінити формулу розрахунку дотацій аграріям і обмежити обсяг державної підтримки для одного сільгоспвиробника на рівні не більше 150 мільйонів гривень, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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"Бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських виробників і стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції (2 мільярди гривень) буде вдосконалено за рахунок зміни формули нарахування коштів та обмеження підтримки одному виробнику - не більше 150 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба нагадала, що уряд пропонує наступного року скерувати на підтримку аграрного сектору 6,3 мільярда гривень.

"Уряд уже визначив головні напрямки державної підтримки АПК на 2018 рік, і сьогодні ми активно працюємо над формуванням порядків використання коштів. Для нас вкрай важливо не тільки вчасно запустити програми підтримки, але і забезпечити сільгоспвиробникам своєчасне інформування про таких програмах - щоб кожен аграрій знав про свої можливості і міг ними скористатися", - цитує прес-служба першого заступника голови Мінагропроду Максима Мартинюка.

Так, Кабмін пропонує наступного року збільшити фінансування програми часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки українського виробництва до 1 мільярда гривень з 550 мільйонів гривень в 2017 році.

Крім того, за інформацією прес-служби, уряд також пропонує направити 1 мільярд гривень на підтримку українських фермерів. Половина від цієї суми буде надана сільгоспвиробникам через кооперативи, що буде стимулювати розвиток кооперації серед аграріїв. Решта 500 мільйонів гривень будуть спрямовані сімейним фермерам, класичним фермерам і тим, хто вперше хоче стати фермером.

Згідно з повідомленням, за програмою підтримки фермерства допомога буде надаватися за такими напрямами, як вирощування нішевих культур, ягід, садівництво, овочівництво, тваринництво та біоенергетика.

Згідно з проектом держбюджету на 2018 рік, ще 2 мільярди гривень будуть спрямовані на будівництво і реконструкцію тваринницьких комплексів, що буде стимулювати нарощування поголів'я тварин і в результаті сприяти стабілізації цін на м'ясо.

Прес-служба додала, що також в 2018 році Кабмін пропонує запустити програму для поліпшення генетики в тваринництві, на реалізацію якої може бути виділено 300 мільйонів гривень. Зокрема, кошти будуть направлятися по трьом основним напрямкам: м'ясне і молочне скотарство і свинарство.

Як повідомляв УНІАН, аграрії закликають Кабінет міністрів України відмовитися від закладених в проекті державного бюджету на 2018 рік планів по дворазового скорочення об'єму прямої державної підтримки сільськогосподарських виробників – до 2 мільярдів гривень з 4 мільярдів гривень до 2017 року. Згідно з даними аграрних асоціацій, виплата зазначеної дотації покликана мінімізувати збитки сільгоспвиробників від скасування спеціального режиму оподаткування ПДВ. Тому втрата цих коштів може негативно позначитися на їх фінансовому становищі.

У 2017 році на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,4 мільярда гривень, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки.