Blockchain сприятиме підвищенню довіри до надійності Держгеокадастру – Мартинюк

Високу оцінку Blockchain як інструменту надійного захисту даних надав перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк: "Важливість впровадження криптографічної технології для захисту від захоплення ділянок земельними рейдерами, який можливий завдяки відстеженню в форматі реального часу всіх транзакцій, які виконуються з землею".

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Україна очікує на земельну реформу у найближчому майбутньому. Саме тому треба зазначити своєчасність переходу в жовтні 2017 року електронної бази даних про українські земельні ділянки на технологію Blockchain. Таку думку висловив Ярослав Юрчишин, глава міжнародної антикорупційної організації Transparency International Ukraine, яка виконувала роль експерта та аудитора Держземкадастру при цій трансформації.

Для Державного земельного реєстру наявність постійного захисту інформації має особливе значення, тому що відновити дані будь-яких державних реєстрів практично неможливо у разі несподіваної кібератаки. Українські установи та компанії вже стали жертвами такого втручання 27 червня 2017 року, тому загроза втрати даних не є ілюзорною. Сьогодні Україна рухається в перспективному напрямку використання криптографічних технологій для запобігання корупційних ризиків, втрати чи зміни первинних даних.

Перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк так охарактеризував ці зміни в роботі Держгеокадастру: "Будь-які спроби шахрайства завдяки цій технології виявляються фактично в режимі реального часу. Опосередковано це сприятиме підвищенню довіри до надійності державних реєстрів та сервісів в цілому, яка зараз невисока, і не тільки в Україні". Він підкреслив, що Blockchain – це цифровий реєстр, збудований як безперервний ланцюжок послідовно розташованих інформаційних блоків. Такий зв'язок має незаперечні переваги, такі як захист первинних даних від зовнішнього втручання та прозорість усієї інформації для всіх учасників ланцюга. Якщо відбудеться вторгнення в один з елементів системи всі її користувачі негайно отримають повідомлення про цю подію. Така розподілена база даних забезпечує надійне їх збереження та коректне використання.

Перехід на Blockchain має безперечно вагові переваги, але є і недоліки. Наприклад, унеможливлення зміни первинних даних, яке може призвести до нашарування земельних ділянок в реєстрі. Це питання зараз вирішує Держгеокадастр, виправляючи помилки в даних про 1,5 мільйона ділянок.

Перехід Держземкадастру на Blockchain стався безкоштовно для держави. Як пояснив Голова Державного агентства з питань електронного урядування Олександр Риженко, трансформація відбулася завдяки праці співробітників Держгеокадастра та технічної підтримки одного з світових Blockchain лідерів – компанії Bitfury.