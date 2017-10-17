Гройсман хоче створити на Мальті хаб для українських експортерів агропродукції

Україна зацікавлена в створенні на Мальті хаба для українських експортерів аграрної продукції з метою подальшого експорту української продукції на ринки Північної Африки і Середземномор'я.

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Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман за підсумками зустрічі з президентом Мальти Марі-Луїз Колейро Прекою.

"Є інтерес створити на Мальті хаб для українських агроекспортерів з подальшим виходом на ринки Північної Африки і Середземномор'я. Упевнений, що попереду плідне співробітництво і максимальне посилення взаємних торговельних та інвестиційних відносин між нашими країнами", - написав прем'єр-міністр.

Він зазначив, що візит президента Мальти є першим державним візитом в історії наших дипломатичних відносин.

"Україна і Мальта помітно активізували співпрацю останнім часом, і саме під час головування Мальти в ЄС було прийнято надзвичайно важливі для нас рішення – запровадження безвізового режиму і завершення ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС", - підкреслив Гройсман.

Довідка УНІАН. За 7 місяців 2017 року двосторонній товарооборот між Україною і Мальтою зріс майже втричі - до 36,8 млн доларів США. Найбільший взаємний інтерес представляють сектори будівництва, енергетики, енергоефективності, туризму, інформаційних технологій, сільського господарства в частині поставок продовольства.