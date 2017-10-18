Україна збільшила виручку від аграрного експорту до понад $13 мільярдів

Україна у січні-вересні 2017 року збільшила виручку від експорту сільськогосподарської продукції майже на 25% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 13,1 млрд дол.

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Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» з посиланням на заступника директора центру, доктора економічних наук Миколу Пугачова.

За його словами, визначальними позиціями в товарній структурі вітчизняного аграрного експорту залишаються зернові та олійні культури, соняшникова олія, а також продукція харчової та переробної промисловості. Їх сукупна частка становить близько 90% в аграрному експорті.

"Основними ринками збуту залишаються три регіони - країни Азії, Європейського Союзу та Африки. Всього на них припадає близько 90% вартості українського експорту сільгосппродукції", - процитувала прес-служба Пугачова.

"Близько третини вітчизняного експорту сільгосппродукції - 32,1% - припадає на країни Європейського Союзу. За 9 місяців 2017 року вони закупили українських продовольчих товарів на 4,2 млрд дол.", - говориться в повідомленні.

Також прес-служба повідомила, що обсяги експорту до країн Африки становили 2,0 млрд дол. - 15,3% загального експорту аграрної продукції України.

Експерт зазначив, що зростання вартісних обсягів експорту української аграрної продукції у січні-вересні 2017 року щодо минулого року спостерігається на усіх напрямках.

"Найбільше - на 1,2 млрд дол. - обсяги поставок збільшилися до країн ЄС. Експорт до країн Азії зріс на 0,7 млрд дол., до африканських країн - на 0,4 млрд дол.", - процитувала прес-служба Пугачова.

Він також додав, що зберігається тенденція пожвавлення експорту вітчизняної сільгосппродукції до країн СНД, у торгівлі з якими в останні роки спостерігалося стабільне падіння. Країни цього регіону за січень-вересень 2017 року імпортували українського продовольства майже на 1,0 млрд дол., що становило 7,6% загального експорту аграрної продукції України.

Експерт зазначив, що значну виручку українські експортери отримали також з Нідерландів (887 млн дол.), Іспанії (805 млн дол.), Китаю (721 млн дол.), Туреччини (617 млн дол.) та Італії (559 млн дол.). Ці країни у січні-вересні 2017 року забезпечили понад 46% доходів від експорту української продукції агропромислового комплексу.

Також прес-служба повідомила, що позицію основного імпортера вітчизняної агропродукції традиційно утримують азіатські країни, які за січень-вересень 2017 року купили українських продовольчих товарів на 5,5 млрд дол. Частка Азії за цей період становила 42,0% загального експорту аграрної продукції України.

"За результатами 9 місяців 2017 року рейтинг країн - імпортерів вітчизняної агропродукції традиційно очолила Індія, яка закупила українського продовольства на 1,44 млрд дол. Друге місце утримує Єгипет, який імпортував з України сільгосппродукції на 1,04 млн дол.", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 млрд дол. Головними продуктами експорту у 2016 році традиційно були зернові культури, олія і насіння олійних культур, соя, цукор і м'ясо. У регіональному розрізі ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту - 7 млрд дол.), Євросоюз (27,5% - 4,2 млрд дол.), Африка (15,7% - 2,4 млрд дол. ), країни СНД (7,7% - 1,2 млрд дол.) і США (0,9% - 45 млн дол.).

У міністерстві прогнозують, що за підсумками 2017 року експорт української аграрної продукції може зрости на 15-20% порівняно з попереднім роком.

За вісім місяців 2017 року, за даними Мінагропроду, Україна експортувала сільськогосподарської продукції на 11,5 млрд дол., що на 24,5% перевищує показник за аналогічний період минулого року.