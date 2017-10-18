Українські аграрії з початку року отримали вже 23 мільярди виручки

Українські виробники аграрної продукції за 9 місяців 2017 року отримали 23 мільярди гривень виручки від реалізації своєї продукції на зовнішніх і внутрішньому ринках. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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"За 9 місяців товаровиробники (сільгосппродукції – УНІАН) отримали 23 мільярди гривень", - сказав він, додавши, що найголовнішим завданням в аграрному секторі уряд вважає розвиток фермерства, а також розвиток переробки сировини.

"Ми в цьому році за січень-серпень маємо збільшення експорту сільгосппродукції на 25%. На сьогодні це сектор, який динамічно зростає, але нам потрібно збільшувати переробку, щоб збільшити кількість робочих місць на селі", - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, за 8 місяців 2017 року Україна експортувала сільськогосподарської продукції на 11,5 мільярда доларів, що на 24,5% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

У міністерстві прогнозують, що за підсумками 2017 року експорт української аграрної продукції може зрости на 15-20% в порівнянні з попереднім роком.

За даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. У регіональному розрізі ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів) і США (0,9% - 45 мільйонів доларів).